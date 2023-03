Senát dnes podle očekávání schválil misi vojenských policistů na Ukrajinu

Senát podle očekávání schválil misi až 15 českých vojenských policistů, kteří se mají podílet na vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině v důsledku ruské agrese. Souhlasil rovněž s vysláním dvou desítek armádních instruktorů do afrického Nigeru.

Vyslání je podmíněno ještě souhlasem Sněmovny, která by o vládním návrhu měla rozhodovat nejdříve příští týden.

Čeští vojenští policisté mají podporovat vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině. Budou součástí mnohonárodního vyšetřovacího týmu Mezinárodního trestního soudu (ICC). Mohli by být ale nasazeni také v nizozemském Haagu, kde ICC sídlí.

V Nigeru by čeští vojenští instruktoři působili jako instruktoři a poradci při budování tamních obranných kapacit do konce roku. Vojáci mají sbírat informace, mapovat situaci a na základě toho má být možné dospět k rozhodnutí, jaké další angažmá v Nigeru by bylo přínosné. (ČTK)