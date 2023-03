Tchaj-wan očekává méně tvrdou reakci Číny na schůzku prezidentky v USA

Tchaj-wan očekává méně tvrdou reakci Číny na plánovanou schůzku mezi prezidentkou Cchaj Jing-wen a předsedou americké Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym, než tomu bylo dříve. Zatím žádné nezvyklé čínské pohyby v oblasti ostrova nezaznamenal.

Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na tchajwanského bezpečnostního představitele. Prezidentka ve středu dorazila do New Yorku. „Tchaj-wan prokázal, že když čelí potížím, neprovokuje ani nepodléhá tlaku,“ uvedla během setkání s krajany.

Z New Yorku míří prezidentka do Guatemaly a Belize. Příští týden na cestě zpátky se zastaví v Los Angeles. V reakci na očekávanou schůzku s McCarthym v Kalifornii Čína pohrozila ostrou reakcí. Během zastávky v New Yorku se tchajwanská prezidentka setkala s Tchajwanci žijícími v USA. „Tchaj-wan má schopnost udržovat regionální mír a stabilitu a navíc je odhodlán bránit hodnoty, ke kterým se hlásíme, a způsob života, který žijeme,“ prohlásila na setkání Cchaj Jing-wen.

Jak uvedl šéf tchajwanského úřadu pro národní bezpečnost Cchaj Ming-jen, vláda očekává méně tvrdou reakci na schůzku, než když tehdejší předsedkyně Sněmovny Nancy Pelosiová přijela do Tchaj-peje a Čína uspořádala kolem Tchaj-wanu obří vojenské cvičení včetně ostrých střeleb ve vodách a ve vzdušném prostoru obklopujícím Tchaj-wan.

„Domníváme se, že akce, které by mohli čínští komunisté podniknout, pravděpodobně nebudou tak rozsáhlé, jako když dorazila loni v srpnu Pelosiová,“ uvedl Cchaj, který má stejné jméno jako prezidentka, ale nejsou v žádném příbuzenském stavu.

Tchajwanské ministerstvo obrany, které neustále monitoruje čínské vojenské aktivity, v noci na dnešek nezaznamenalo žádné čínské letadlo vstupující do tchajwanské zóny protivzdušné obrany. (ČTK)