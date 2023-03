Prezident Pavel v Karviné podpořil přijetí eura

Prezident Petr Pavel na besedě se zaměstnanci karvinského dolu Darkov podpořil přijetí eura. „Měli bychom to v rozumném čase udělat taky,“ odpověděl na dotaz s tím, že nyní za vysoké inflace není vhodná doba.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Přijetí eura je podle prezidenta tématem, které lidi rozděluje prostřednictvím emocí, nikoliv argumentů. Mnoho firem už podle něj dnes eurem platí. „Stává se to pomalu realitou, aniž bychom si to uvědomovali,“ pokračoval Pavel.

„Vlády to odkládají, ale možná jim nezbyde nic jiného než euro přijmout,“ dodal prezident. V debatě o společné evropské měně upřednostňuje argumenty před sentimentem, praktických důvodu pro přijetí je podle něj více než proti.

Země, které platí eurem, podle něj v Evropě hrají první ligu. „My jsme nyní v té druhé a zůstáváme před zavřenými dveřmi,“ prohlásil o vyjednávací pozici Česka. Pavel se domnívá, že by Česká republika měla patřit do „první ligy“ a potíže spojené s eurem překonat jako Slovensko. „Slováci potvrdí, že je dobře, že to udělali. Měli bychom to v rozumném čase udělat taky. Ne teď, když máme vysokou inflaci, ale během několika let,“ uzavřel svou odpověď prezident.

Na dotaz, zda by po sfárání nějak změnil svůj pohled na energetickou koncepci státu, Pavel odpověděl diplomaticky v obecné rovině. „Musíme být realističtí v tom, co je dosažitelné a v jakém časovém horizontu,“ řekl zaměstnancům za přítomnosti médií.

Další dotaz mířil na to, jestli by jako prezident doporučil i vládě, aby přijela sfárat a podívat se mezi lidi. Pavel nejprve odpověděl, že zrovna dnes je vláda na výjezdním zasedání v Jeseníku. „Už jen to, že se je podařilo dostat z Prahy, je docela dobrý úspěch,“ pobavil přítomné v sále a dodal, že by vládě chtěl jít příkladem.

S přítomnými se také podělil o svůj názor na kroky ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky v případu odvolání bývalého šéfa Úřadu práce Viktora Najmona. Pavel řekl, že na věc existují dva pohledy: buď lze případ vnímat jako zneužití funkce a nabídnutí úplatku, nebo jako nespokojenost s člověkem, jehož Jurečka nechtěl poškodit. Dodal, že není schopen posoudit, o jaký případ se jedná, ale že nespokojené s Najmonem bylo i předchozí vedení resortu, čímž Jurečku mírně podpořil.

V závěru mluvil i o předčasných odchodech horníků do důchodu. V obecné rovině podle něj předčasné důchody představují velké finanční potíže pro stát, ale u horníků pro to vnímá důvod. „Dává to smysl a měli bychom se na to dívat individuálně,“ sdělil prezident.

Pavel sfáral pod zem jako vůbec první český prezident, před ním to ještě ve funkci československého prezidenta v roce 1990 učinil Václav Havel. V dole Darkov se dostal do hloubky necelého kilometru.