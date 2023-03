Prezident Pavel navštívil karvinský důl Darkov a sešel se s jeho zaměstnanci

Petr Pavel navštívil karvinský důl Darkov a jako první český prezident sfáral. Zhruba 900 metrů pod povrchem si prohlédl funkční pracoviště dolu, který ukončil těžbu v únoru 2021.

Prezident Petr Pavel vychází z výtahové šachty dolu Darkov. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Pavel na mediálním brífinku po sfárání upřesnil, že pod zemí prošel zhruba 400 metrů dlouhou trasu, další asi 1,5 kilometru projel po kolejích. Před Pavlem ještě jako československý prezident v roce 1990 sfáral do dolu Paskov Václav Havel.

„Pro mě to byla vítaná příležitost, jak se aspoň trošku podívat na práci, kterou havíři na Ostravsku dělali dlouhé roky. Je to taky trošku smutná situace, zvlášť pro ně, když tady byli zvyklí dělat desítky let a teď to uzavírají,“ řekl prezident po vyfárání. Pod zemí si prohlédl postupné uzavírání černouhelného dolu.

„Velice pravděpodobně, sice to nezní moc hezky, budu asi prvním a posledním českým prezidentem, který se na tomto dole kdy objevil,“ řekl Pavel. Prezident očekával, že fárání bude o něco horší, podmínky ale byly podle něj „téměř luxusní“ v porovnání s dolem v Ghaně, který v minulosti navštívil.

„Člověk by si řekl, když se bavíme o uzavírání dolu, že se prostě zasype díra, uzavře brána a je vyřešeno. Ale když jsme si to teď procházeli a bavili jsme se s odborníky, tak si člověk uvědomí, nejenom jak těžká je to práce, jak je náročná, inženýrsky, technologicky, kolik nových věcí se musí řešit za pochodu, ale taky jakou transformací celé tohle odvětví prochází,“ řekl Pavel.

Státní podnik Diamo po ukončení těžby v dole provozuje odštěpný závod a provádí technickou likvidaci dolu. Jeho mluvčí Jana Dronská Deníku N upřesnila, že důl Darkov v současnosti zaměstnává zhruba tři stovky lidí. Předpokládá se, že by se Důl Darkov mohl zasypávat zhruba pět let.

Dronská na následném setkání prezidenta se zaměstnanci očekávala účast okolo 150 lidí. Sál v podzemním krytu, kde se beseda konala, byl plně obsazen. Někteří zaměstnanci přišli v hornických či záchranářských uniformách.

Nyní na zámku v Karviné jedná s primátorem města Janem Wolfem, za hodinu se setká s místními zástupci občanské společnosti. Již včera se Pavel v Ostravě sešel s moravskoslezským hejtmanem Ivem Vondrákem a primátorem města Tomášem Macurou.