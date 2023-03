Stanjura: Česko by mohlo mít 12 malých modulárních reaktorů

Česko by mohlo mít až 12 malých modulárních reaktorů, které by měly v budoucnu nahradit výrobu elektřiny z uhelných elektráren. Stavět by se mohly začít nejdříve za 12 let. Novinářům to dnes řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) po návštěvě Elektrárny Dětmarovice.

Právě tam by podle společnosti ČEZ mohl jeden takový reaktor vzniknout.

Stát s modulárními reaktory počítá jako s důležitou součástí svého přechodu na bezemisní energetiku. „Malé modulární reaktory jsou trend, který sleduje ČEZ i vláda. Myslíme si, že to může být budoucnost jaderné energetiky. Podle předběžných odhadů by takových zdrojů mohlo v Česku být deset až 12. A je logické, že zvažujeme lokality, kde už nyní elektrárny fungují. Především kvůli rozvodům vyrobené elektrické energie,“ řekl.

Podle Stanjury zatím není jasné, kdo by do země měl takovou technologii dodávat. „Prototypů vzniká po světě více. Budeme jednat s těmi, které budou perspektivní,“ uvedl s tím, že toto řešení bude důležité pro zajištění stability dodávek elektřiny v Česku.

ČEZ v minulých měsících uzavřel memoranda o spolupráci v malých modulárních reaktorech s firmami NuScale, GE Hitachi, Rolls Royce, EdF, Westinghouse, KHNP a Holtec. Na rozvoji technologie chce spolupracovat i Moravskoslezský kraj, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava a společnosti Veolia Energie ČR a Witkowitz Atomica.

Witkowitz Atomica do vývoje investovala nižší stovky milionů korun a zatím projekt financuje z privátních zdrojů. Reaktor, který vyvíjí, má stanoven výkon na 175 megawattů tepelné energie, což odpovídá zhruba 50 megawattům elektrické energie. To odpovídá používanému výkonu v běžných teplárnách u středních měst.

Malé modulární reaktory se podle expertů na jadernou energetiku od velkých jaderných bloků liší především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný. Jejich využití je podle expertů vhodné jako náhrada současných uhelných elektráren. Cena staveb zatím jasná není, závislá bude na řadě podmínek.

Člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač už dříve uvedl, že malé modulární reaktory nejsou náhradou velkých jaderných bloků, ale doplněním energetického mixu ČR jako vhodná náhrada uhelných elektráren a velkých tepláren.

Elektrárna Dětmarovice na Karvinsku, která je jedinou černouhelnou elektrárnou v Česku, bude využívat uhlí déle, než se předpokládalo. Skupina ČEZ, která elektrárnu provozuje, tam původně chtěla tři uhelné bloky o celkovém výkonu 600 megawattů odstavit nejpozději po letošní topné sezoně. Vzhledem k situaci na energetických trzích ale jejich provoz prodloužila. „Nyní minimálně o rok,“ řekl mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

V elektrárně pracuje 200 lidí. Všech by se ale ztráta pracovního místa netýkala. Tři desítky lidí by zůstaly v sekci zabývající se výrobou tepla. Podobný počet zaměstnanců by měl na starost likvidace uzavřených bloků. Pro ostatní se společnost bude snažit uplatnění jinde. (ČTK)