Video dne: Třetí Bílý lotos zamíří do Thajska

Video dne: V najpatě očekávané třetí sérii seriálu Bílý lotos hrdinové zamíří do Thajska. Podle Variety se může odehrávat v Bangkoku, Chiang Mai, na Koh Samui nebo v oblasti zlatého trojúhelníku.

Variety ve svém úterním textu připomíná, že předchozí dvě série se natáčely v komplexech společnosti Four Seasons na Havaji a v Itálii, proto by i ta třetí mohla zamířit do areálu tohoto hotelového řetězce, který je v Thajsku ve čtyřech uvedených lokalitách.

HBO nicméně informace serveru Variety odmítla komentovat. Tvůrce pořadu Mike White už dříve řekl, že třetí sezona se bude odehrávat v Asii, a zatímco podle něj první sérii dominovaly peníze a druhé sex, třetí se bude soustředit na „smrt a východní náboženství a spiritualitu“.

Třetí série Bílého lotosu se už začala připravovat, podle zdrojů Variety už White objíždí asijské lokace. Údaje o obsazení zatím nebyly zveřejněny, ale lze předpokládat, že stejně jako v případě druhé série i ta třetí nabídne řadu nových tváří.

Bílý lotos za svou první sérii vyhrál 10 cen Emmy včetně té pro herečku Jennifer Coolidge. Ta se v roli Tanyi vrátila i ve druhé sérii, za kterou získala také Zlatý globus a hereckou cenu SAG. O seriálu jsme psali zde.