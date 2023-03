Prezident se v Ostravě sešel s odpadlíky z hnutí ANO. Vondrák by mu rád pomáhal stmelovat

Prezident Petr Pavel zakončil první den návštěvy Moravskoslezského kraje veřejnou debatou. Předtím se setkal s hejtmanem Vondrákem a primátorem Ostravy Macurou, kteří jej podpořili v prezidentských volbách a později skončili v hnutí ANO.

Prezident Petr Pavel na krajském úřadě v Ostravě s hejtmanem Ivem Vondrákem. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Ivo Vondrák Pavla uvítal v poledne na krajském úřadě, kde spolu poobědvali. Na následné tiskové konferenci však oba odmítli, že by příčinou schůzky byla Vondrákem explicitně vyjádřená podpora Pavlovi v prezidentských volbách proti jeho tehdejšímu stranickému šéfovi Andreji Babišovi.

„Minimálně pro mě tohle nebylo faktorem při výběru jednotlivých zastávek programu,“ řekl prezident. Politická příslušnost, názory a preference ve volbách pro něj nejsou rozhodující a ani o tom s Vondrákem nehovořil. O Vondrákovi i Macurovi řekl, že oba mají své představy a vize a jdou za nimi velice cílevědomě. „To je pro mě mnohem důležitější než to, z jaké jsou strany,“ dodal prezident.

Hejtman prezidenta podle svých slov nepodpořil kvůli tomu, že by hledal nějaký politický cíl. „Mám svůj názor a jsem rád, když to začnou vnímat i ostatní. Žijeme v zajetí politických bojů, soubojů, které jsou dneska velmi vyhrocené, a dle mého názoru nepomáhají této zemi,“ dodal Vondrák. Prezidentovi by rád pomohl ve stmelování lidí.

„Nechtěl bych, aby to ti, kteří volili pana prezidenta, vnímali tak, že to je nějaký benefit pro ně, a nechtěl bych, aby to zase vnímali ti, kteří pana prezidenta nevolili, že to je nějaká akce proti nim. Máme nového prezidenta a myslím, že je tady od toho, aby nám všem pomohl a já pevně věřím, že takto bude postupovat i nadále,“ uzavřel Vondrák.

S ostravským primátorem Macurou se prezident setkal vpodvečer na uzavřeném, asi půlhodinovém jednání bez účasti médií i bez tiskového brífinku.

Oba severomoravští politici se kvůli preferencím v prezidentských volbách dostali do sporů s vedením hnutí, z něhož nakonec vystoupili. Macuru vyloučil i klub ostravských zastupitelů hnutí ANO. Po prezidentských volbách slíbil, že do půl roku odstoupí z funkce primátora.

Stejně tak klub vyloučil i náměstkyni primátora Zuzanu Bajgarovou. Následně klub opustili náměstkyně Kateřina Šebestová a zastupitelé Robert Čep, Ondřej Němeček a Maxim Pachomov.

Do nově vzniklého Macurova zastupitelského klubu vstoupili všichni zastupitelé, kteří klub ANO opustili, a v krajské metropoli začala i první jednání o podobě nové koalice.

Ta původní tvořená hnutím ANO, koalicí Spolu a Piráty se prakticky rozpadla štěpením klubu ANO, pročež městská vládní koalice přišla o většinu hlasů v 55členném zastupitelstvu.

Macura vidí několik možností řešení situace, vyjednávat nechce s SPD a Ostravskou levicí. První jednání má za sebou uskupení Spolu, druhý nejsilnější klub zastupitelstva města po hnutí ANO. ANO plánuje schůzky po zítřejším sněmu.

„Preferovanou variantou je určitě to, co jsem skládal po volbách. To znamená se Spolu a Piráty, což ale nestačí, takže oslovíme hnutí Ostravak i Starosty pro Ostravu,“ řekl Macura.

Například Starostové pro Ostravu se ale v předvolební kampani vymezovali vůči stavbě nové koncertní haly, kterou naopak primátor dlouhodobě prosazuje. Dnes znovu zopakoval, že je pro něj toto téma zásadní.

ANO by do koalice se Spolu a Piráty potřebovalo také alespoň ještě Starosty či hnutí Ostravak – nebo podporu opozice. Místopředseda hnutí Karel Havlíček se domnívá, že primátorský post v Ostravě patří ANO jako tamnímu vítězi komunálních voleb.

Hnutí ANO, které volby ve městě vyhrálo, mělo původně 21 zastupitelů, nyní jich má 15. Další uskupení dosavadní koalice měla dohromady 12 zastupitelů – devět ze Spolu a tři Piráti. V opozici dosud bylo hnutí Ostravak s osmi mandáty, SPD se sedmi zastupiteli, Starostové pro Ostravu se čtyřmi mandáty a Ostravská levice se třemi. (Deník N, ČTK)