Policie zveřejnila záběry střelkyně ve škole v Nashvillu

Americká policie v Nashvillu zveřejnila kamerové záznamy ze včerejší střelby v základní škole Covenant. Je na nich vidět, jak si útočnice Audrey Hale prostřelila skleněné vstupní dveře a chodila po chodbách školy s poloautomatickou puškou AR-15. (NewsNation)

Surveillance video released by Nashville PD shows Audrey Hale driving to Covenant Church/School and then shooting out the windows and breaking into the school. pic.twitter.com/2N9fkOdC2g

— Brian Entin (@BrianEntin) March 28, 2023