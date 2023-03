Hrabalova chata v Kersku se blíží svému otevření

Příští rok se veřejnosti otevře chata po spisovateli Bohumilu Hrabalovi v Kersku. Středočeský kraj ji odkoupil od soukromého vlastníka před dvěma lety, zpřístupnění plánuje na rok 2024.

Bohumil Hrabal s básníkem Jaromírem Pelcem před Hrabalovou chatou v Kersku (1986). Foto: Filons, Creatice Commons, CC-BY-SA-4.0

Neopakovatelnou poetiku do svých děl, jako jsou Postřižiny nebo Slavnosti sněženek, vetkl Bohumil Hrabal na své chatě v Kersku, kde žil a tvořil mezi lety 1966 a 1996. Výročí narození slavného spisovatele připadá právě na 28. března a Středočeský kraj u té příležitosti zveřejnil podrobnosti k zpřístupnění Hrabalovy chaty.

Malá nemovitost se stále těší zájmu veřejnosti, nahlédnout do ní se ale dosud mohlo jen při výjimečných příležitostech. To se brzy změní, Hrabalova chata se dočká obnovy.

Letos v březnu nastal další posun, když vedení kraje schválilo vznik Odborné rady pro obnovu a udržitelný provoz chaty Bohumila Hrabala v Kersku. Poradní orgán bude reagovat na podněty k úpravám a aktualizacím plánovaného expozičního celku z mnoha pohledů a zájmů. Kromě architektů budou jeho součástí také odborníci na provoz tzv. „haus muzeí“, znalci místního prostředí a vazeb a zástupci lokální veřejné správy.

„Bohumil Hrabal nám dal nezaměnitelný styl vyprávění, pábitele i další dnes již klasické postavy. Jeho vztah ke Kersku byl opravdu silný a jeho odkaz musí být zachován také pro svou jedinečnou příležitost uchovat stopu po životním stylu Kerska v 60. až 80. letech 20. století, jehož byl Hrabal výraznou a autentickou tváří,“ vysvětluje Lucie Cirkva Chocholová, krajská zastupitelka a předsedkyně výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch (Piráti).

Současná rada Středočeského kraje chatu od soukromých majitelů odkoupila už na konci roku 2020 s cílem zpřístupnit toto významné místo veřejnosti a vybudovat expozici připomínající Hrabalovu tvorbu, život i vztah k rekreační osadě Kersko.

Nemovitost svěřila do správy krajské příspěvkové organizaci Polabské muzeum a pro návrh technického řešení budoucí expozice a jejího zázemí oslovila studenty ČVUT. S jejich návrhy se veřejnost měla možnost seznámit loni v květnu při příležitosti akce Hrabalovo Kersko, kdy byla chata rovněž zpřístupněna.

Samotná chata by měla po konzervaci a realizaci expozice odpovídat stavu z 80. let 20. století. Autentické podobě pomohla existence mnoha obrazových dokumentů a také uchování původních předmětů. Osmdesátá léta reprezentují v životě Bohumila Hrabala periodu, kdy se dynamicky proměňovala tvrdost přístupu režimu k veřejné prezentaci jeho literární tvorby.

O životě a díle Bohumila Hrabala v současné době vzniká v koprodukci České televize a Středočeského kraje také krátký časosběrný dokumentární film, jenž zmapuje změny, kterými chata i její okolí postupem času prošly. A to tak, jak by to možná udělal sám spisovatel – na podkladě vyprávění a vzpomínek starousedlíků, pamětníků a místních pábitelů.

Chata, expozice věnována životu a dílu Bohumila Hrabala i dokument se veřejnosti představí nejspíše už příští rok.