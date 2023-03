Soudní porota dnes opět zasedá v případě Trumpových peněz pornoherečce

Americká policie upřesnila, že střelkyni, která na základní škole v Nashvillu zastřelila tři děti a tři dospělé, bylo 28 let. V dřívějším prohlášení ji popsala jako teenagerku. Žena ozbrojená dvěma poloautomatickými puškami a jednou pistolí vnikla do školy a útočila cestou do třídy. Poté ji zastřelili policisté. (CNN)