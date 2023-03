Výzkum: Rozvoj umělé inteligence dopadne na většinu americké pracovní síly

Umělá inteligence by mohla mít dopad na zhruba 80 procent americké pracovní síly. Větší část z nich by mohla rozšířit, některé dokonce zcela nahradit. Vyplývá to z nového průzkumu společností OpenAI, OpenResearch a Pensylvánské univerzity.

Podle článku, který publikovaly na odborném serveru arXiv, by s nástroji umělé inteligence „mohlo být dokončeno výrazně rychleji při stejné úrovni kvality přibližně 15 procent veškeré pracovní náplně v USA“.

Mezi profesemi, kterým by technologie GPT mohla citelně zkrátit dobu plnění pracovních úkonů, jsou například matematici, spisovatelé, autoři, novináři, návrháři webových a digitálních rozhraní a daňoví poradci. (Hill)