Německé město Žitava chce kvůli hnědouhelnému dolu Turów žalovat polskou vládu. Včera o tom jednomyslně rozhodla městská rada. Podáním žaloby byl pověřen starosta Thomas Zenker.

Město podalo stížnost ke správnímu soudu ve Varšavě už v listopadu loňského roku, zatím ale bez odezvy. Stížnost tehdy směřovala proti rozhodnutí polského Generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí o rozšíření těžby uhlí.

Rypadlo má do roku 2044 postoupit podél Nisy za Žitavou do vzdálenosti 70 metrů od českých hranic. Podle studie, kterou si město nechalo vypracovat, by se Žitava v důsledku těžby mohla propadnout až o jeden metr. Panují také obavy z nepřijatelného hluku a prašnosti. (SZ)