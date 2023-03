Video dne: Na SkyShowtime vstupuje horor Nene

Video dne: Od 19. dubna uvede služba SkyShowtime loňský sci-fi horor Nene (Nope), který Americký filmový institut vyhlásil jedním z deseti nejlepších amerických filmů roku 2022.

Horor Nene vstoupil do amerických kin v červenci loňského roku, česká premiéra následovala v srpnu. Celosvětově snímek utržil 171 milionů dolarů a američtí kritici jej chválili, jakkoliv třeba na domácí filmové databázi ČSFD má vcelku slabých 61 procent.

Film se odehrává na kalifornském ranči rodiny Haywoodových, kde rodina trénuje koně pro filmová natáčení. Poté co jejich otce zabije podivný objekt, který spadne z nebe, se jeho potomci, syn OJ a dcera Emerald vydají po stopách záhadného UFO. Nebo to UFO není?

Nová evropská streamovací služba SkyShowtime představí od dubna také řadu seriálů jako například⁠ Grease: Rise of the Pink Ladies nebo Drift – Partners in Crime, spolu se seriály na pokračování –⁠ Law & Order Season 22, Mayor of Kingstown či Rabbit Hole.