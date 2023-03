Aktivisté z Extinction Rebellion se shromáždili na ploše letiště, aby protestovali proti klimatickým dopadům letecké dopravy

Ekologičtí aktivisté z hnutí Extinction Rebellion dnes pronikli do areálu letiště v nizozemském Eindhovenu, aby protestovali proti klimatickým dopadům letecké dopravy. Aktivisté se shromáždili na ploše, která slouží k parkování soukromých letadel. Běžný provoz letiště podstatněji nenarušili.

Demonstrace se zúčastnilo asi 500 lidí, policie jich 80 zadržela, informuje agentura DPA. Hnutí Extinction Rebellion uvedlo, že jeho protest je namířený proti „luxusním letům“ soukromých letadel, které jsou podle něj velkým zdrojem znečištění ovzduší.

Demonstranti proto nevstoupili na vzletovou ani přistávací dráhu, aby nenarušili běžný provoz letiště. Kvůli bezpečnostním opatřením přesto některé lety nabraly zpoždění. Soukromých letů se ale demonstrace nijak nedotkla, protože na dnešek žádné starty plánované nebyly.

„Chceme znovu zaujmout stanovisko proti tomuto druhu létání, které by vzhledem ke klimatické krizi vůbec nemělo být povolené,“ uvedla mluvčí Extinction Rebellion. Aktivisté se do areálu dostali poté, co vystříhali otvor v drátěném plotě. Policie jim dala časovou lhůtu, do kdy mají letiště opustit, teprve potom zasáhla.

Letiště v Eindhovenu je druhé největší v Nizozemsku. Na tom největším v Amsterdamu ekologičtí aktivisté z hnutí Greenpeace a Extinction Rebellion demonstrovali loni v listopadu, také tehdy se zaměřili na soukromou leteckou dopravu. (ČTK)