Alvin Bragg, jehož úřad vyšetřuje Donalda Trumpa, podle amerických médií dostal dopis s výhrůžkou smrtí

Donald Trump oznámil, že ho zatknou. To se sice nestalo, proti exprezidentovi by ale mohlo být vzneseno obvinění – vůbec poprvé v americké historii. Co Trumpovo oznámení o vlastním zatčení způsobilo? A jaké má šance na znovuzvolení? Filip Titlbach mluví ve Studiu N se zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou.