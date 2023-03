Mexický prezident odmítl tvrzení USA, že Mexiko ztratilo kontrolu nad částí země

Mexický prezident odmítl komentáře šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena. Ten prohlásil, že mexická vláda ztratila kontrolu nad částmi země, kde operují drogové kartely.

Prezident Andrés Manuel López Obrador ale připustil, že se kartelům podařilo dostat své lidi do mexické agentury pro kontrolu léčiv, aby tak získaly souhlas pro dovoz chemikálii potřebných pro výrobu fentanylu z Číny. Informovala o tom agentura AP.

Blinken tento týden během slyšení v Senátu odpovídal na otázky, zda drogové kartely ovládají části Mexika. „Myslím, že je fér odpovědět na tuto otázku ano,“ řekl americký ministr. „Je to lež, není to pravda… na území Mexika neexistuje místo, kde by nebyly přítomny místní úřady,“ uvedl López Obrador.

Prezidentovo vyjádření týkající se drogových kartelů přichází nedlouho poté, co mexickou vládou otřásl případ zabití jednoho z vůdců drogových gangů, po kterém bezpečnostní složky pátraly dlouhé měsíce v souvislosti se smrtí dvou jezuitských kněží. Navzdory rozsáhlé pátrací akci policie nedokázala podezřelého najít až do chvíle, kdy převzaly celou záležitost do rukou právě drogové gangy a podezřelého zřejmě usmrtily samy. (ČTK)