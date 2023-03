Ukrajina by chtěla podle Perebyjnise zahájit ještě letos jednání o vstupu do EU

Ukrajina by chtěla podle náměstka ukrajinského ministra zahraničí Jevhena Perebyjnise zahájit jednání o vstupu do EU letos v prosinci. Podle šéfa Senátu Vystrčila by tomu mohla pomoci i dubnová konference šéfů parlamentů zemí EU v Praze.

Ta se za měsíc uskuteční v Praze. Vystrčil a Perebyjnis, který býval velvyslancem v ČR, to dnes řekli ČTK po schůzce v sídle české horní parlamentní komory. Shodli se i na potřebě ukrajinského členství v NATO, které bylo zemi čelící ruské agresi přislíbeno už na bukurešťském summitu Severoatlantické aliance v roce 2008. (ČTK)