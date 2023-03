Rozhlas plánuje čtyři rozhovory s prezidentem ročně

Český rozhlas upřesnil, že se s prezidentem Petrem Pavlem dohodl na čtyřech rozhovorech za rok. Hrad čelí kritice ohledně podcastu s Michalem Půrem, šéfredaktorem serveru Info.cz z mediální skupiny Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.

„Hradu jsme sdělili, že máme zájem o čtyři rozhovory s prezidentem za rok, které by reagovaly na aktuální zpravodajské dění,“ potvrdil Deníku N mluvčí rozhlasu Jiří Hošna. Nemělo by ale jít o pravidelný pořad. „Načasování by mělo vyplývat z jejich zpravodajské potřeby ve vysílání, nebylo by dáno nějakým předem stanoveným časovým úsekem,“ upřesnil Hošna.

S informací o konkrétním počtu rozhovorů přišel rozhlas poté, co Hrad musel odrážet kritiku za výběr moderátora prezidentského podcastu Podhradí. Ve čtvrtek Hošna ve svých vyjádřeních počet rozhovorů neuváděl. „Jde nám prioritně o aktuální zpravodajská témata a na ně navázané rozhovory. O pravidelném formátu typu Hovorů neuvažujeme,“ napsal Deníku N.

V kritice mířící na Hrad zaznívaly také dotazy, proč se prezident nedohodl s veřejnoprávním médiem. Pavel bez dalších podrobností oznámil spuštění hradního podcastu ve středu večer, zároveň zveřejnil jeho první díl. Zhruba třicetiminutový videorozhovor z prostor Hrzánského paláce nesl logo Pavlovy prezidentské kampaně. Moderoval ho ale šéfredaktor zpravodajského serveru Info.cz Michal Půr, který také moderuje pořad 360° na televizi CNN Prima News.

Jednatelem vydavatelské firmy portálu Info.cz, který vede Půr, byl do roku 2019 Tomáš Jirsa. Ten současně vlastnil PR agenturu C&B, jejímž klientem byla mimo jiné úvěrová společnost Home Credit ze skupiny PPF. Jak tehdy upozornil web Aktuálně.cz, pro tu měla Jirsova agentura vylepšovat veřejné mínění o komunistické Číně.

Jirsa s Půrem stále společně moderují podcast Insider, který pod Info.cz spadá. Samotný zpravodajský portál pak patří do mediální skupiny miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Existují proto také obavy o možnou snahu uplatnit vliv na Hrad.