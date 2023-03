V neděli 26. března začíná platit letní letový řád. Letiště Václava Havla Praha během něj nabídne dvě nové dálkové linky do Soulu a na Tchaj-wan, celkem se z Prahy bude létat do 152 destinací. Přibydou spoje do Gdaňsku, Jerevanu, Maskatu, Bilbaa, Rimini, Dubrovníku nebo Skiathos. (Zdopravy)