Fiala pokládá únosy ukrajinských dětí do Ruska za „něco mimořádně odporného“

Premiér Petr Fiala (ODS) pokládá únosy ukrajinských dětí do Ruska za „něco mimořádně odporného“. Evropská rada podle něj udělá všechno pro to, aby tomu zabránila a potrestala viníky. Předsedkyně Evropské komise včera oznámila, že spolu s polským premiérem chystá konferenci k této věci.

Ursula von der Leyen včera po prvním dni jednání Evropské rady řekla, že spolu s polským premiérem Mateuszem Morawieckým chystají konferenci, která se má týkat otázky únosů ukrajinských dětí do Ruska.

Von der Leyen řekla, že se to nyní týká asi 16 200 dětí. „Pouze 300 se zatím vrátilo,“ řekla předsedkyně EK. „Ve spolupráci s Ukrajinou spouštíme s premiérem Morawieckým iniciativu, která má děti přivést zpět,“ dodala.

Podporu plánu podle von der Leyen přislíbil i generální tajemník OSN António Guterres, který se bruselského jednání ve čtvrtek účastnil.

Český premiér Petr Fiala před začátkem pátečního jednání médiím řekl, že se Rusko těmito činy přibližuje „těm skutečně nejhorším režimům, které známe z minulosti“.

„Musím říct, že to Evropská rada velmi silně vnímá a jsme připraveni se podílet na všech krocích, které tomu zabrání, budou tomu bránit a povedou také k potrestání těch, kteří to dělají. Je to něco nesmírně odporného,“ doplnil premiér.