Video dne: Milá a usměvavá náborářka ISIS ve filmu Dohazovačka

Třetím dnem pokračuje festival Jeden svět. Zítra na projekcích v pražské Městské knihovně, v Řevnicích a v Brně uvede působivý italský snímek Dohazovačka o náborářce ISIS z Twitteru.

Tooba Gondal vypadá jako milá a usměvavá žena. Režisérka Benedetta Argentieri ji zastihla v utečeneckém táboře pro ženy a děti bojovníků Islámského státu a ve filmu Dohazovačka vypráví její pozoruhodný životní příběh.

Tooba Gondal se narodila ve Francii a vyrostla v Anglii v bohaté rodině. Přesto ve dvaceti letech nechala za sebou rodinu i vysokoškolská studia a vyrazila do Sýrie, aby se tu stala ženou džihádisty. Svůj příběh také popisovala na mnoha twitterových účtech a lákala tak do Sýrie další západní podporovatelky islámu.

Tooba postupně vystřídala několik manželů, má dvě děti a s nimi přežívá v nuzných podmínkách utečeneckého tábora. Dnes se touží vrátit domů do Anglie, Západ ale o manželky džihádistů nemá zájem. Prostřednictvím jejího vyprávění v působivém snímku nahlížíme do života v islamistické komunitě i v utečeneckém táboře – i do mysli ženy, která procitla z jednoho náboženského poblouznění.

