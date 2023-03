V USA obvinili exšéfa kryptoměnové společnosti Terrraform Labs z podvodů

Američtí vyšetřovatelé obvinili někdejšího šéfa kryptoměnové společnosti Terrraform Labs To Kwona z několika podvodů. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž byl obsah obvinění zveřejněn jen několik hodin poté, co Jihokorejce zatkla policie v Černé Hoře. Předtím se několik měsíců skrýval.

Kwon a jeho singapurská společnost Terrraform Labs vytvořili tokeny terraUSD a luna, které loni v květnu zkrachovaly. Kwon a Terrraform Labs podle amerického regulátora předtím opakovaně tvrdili, že hodnota tokenů poroste, a uváděli tak investory v omyl. Odhaduje se, že tento kolaps stál investory více než 40 miliard dolarů (skoro 892 miliard korun).

Černohorské ministerstvo vnitra ve čtvrtek v prohlášení sdělilo, že dva lidé byli zatčeni poté, co se pokusili nastoupit do letadla směřujícího z Podgorice do Dubaje s falešnými pasy, které měly být vydány Belgií a Kostarikou. Jedním z nich byl právě Kwon. (ČTK)