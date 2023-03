Jurečka: Při odvolání Najmona jsem postupoval v souladu se zákonem

Ministr práce Marian Jurečka prohlásil, že při odvolání bývalého ředitele Úřadu práce Viktora Najmona postupoval v souladu se služebním zákonem. Pochybení mu opakovaně vytkl. Najmon se může obrátit na ministerstvo vnitra nebo na soud.

„Celou dobu i během jeho odvolání jsem postupoval v souladu se služebním zákonem. Pokud má pan Najmon pochybnosti, ať se obrátí na ministerstvo vnitra anebo na soud,“ prohlásil Jurečka na tiskovém brífinku.

„Úřad práce neplnil své odpovědnosti a za to nese plnou odpovědnost generální ředitel, který stál v čele toho úřadu,“ dodal Jurečka.

Jurečka na tiskové konferenci ukázal balíček dokumentů, které výtky na vedení úřadu práce sahající až do doby vlády Andreje Babiše. „Není to jenom o tom, že za poslední měsíce, kdy jsem ministrem, by se situace zásadně změnila v neprospěch vedení úřadu a pana Najmona,“ dodal Jurečka.

Podle dnešní MF Dnes ministr Najmonovi nabídl mimořádnou odměnu, pokud rezignuje, jinak mu dá špatné služební hodnocení. Najmon si rozhovor s Jurečkou nahrál. Deník část nahrávky zveřejnil na webu. Jurečka Najmona odvolal v polovině února.