V sobotu získá 33 obcí v Čechách a na Moravě nová zastupitelstva

Celkem 33 obcí v Čechách a na Moravě získá v sobotu nová zastupitelstva namísto těch, která se od loňský zářijových voleb rozpadla. Volby budou jedny z nejrozsáhlejších mimo řádný podzimní termín.

Lidé si nyní podle volebního webu budou vybírat zastupitele ze šesti stovek uchazečů, mezi nimiž tradičně převažují nezávislí kandidáti. Z parlamentních stran a hnutí se do klání zapojily jen STAN, KDU-ČSL a KSČM, která však do tohoto okruhu patří jen díky své předsedkyni a europoslankyni Kateřině Konečné. Z neparlamentních stran se do voleb zapojí Rozumní a Volba pro kraj.

Dvě pětiny adeptů tvoří ženy, což je více než při komunálních volbách loni v září, kdy byla mezi uchazeči třetina žen. Nejstarším kandidátem je jednaosmdesátiletý Alois Šístek z Přízeře, který usiluje o zvolení do zastupitelstva Rožmberka nad Vltavou na Českokrumlovsku. Nejmladšími adepty jsou tři osmnáctiletí studenti z Hradiště na Rokycansku, Býčkovic na Litoměřicku a Seninky na Vsetínsku.

Rožmberk nad Vltavou a Býčkovice patří spolu s Pašinkou na Kolínsku a Kamennou Horkou na Svitavsku mezi obce, kde budou mít lidé největší výběr. Proti sobě tam stojí po čtyřech kandidátských uskupeních. Naopak v obci Ujkovice na Mladoboleslavsku místní sestavili jedinou kandidátku a o výsledku je tam tak v podstatě rozhodnuto předem. V ostatních obcích, kde se bude hlasovat, spolu soupeří minimálně dvě uskupení nebo jednotliví nezávislí kandidáti.

Volit se bude v sobotu od 7.00 do 22.00, výsledky poté budou zveřejněny na volebním webu. (ČTK)