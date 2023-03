Nejnižší důchody vůči průměrné mzdě by podle prognózy společnosti Cyrrus měli dostávat lidé narození v roce 1985. V roce 2059 by měl být průměrný důchod na úrovni 27 % průměrné mzdy. Dnes to je 48 %. Společnost o tom informovala na tiskové konferenci.