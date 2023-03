Vysoké školy jsou podfinancované, hrozí odliv pracovníků, upozorňuje Ostravská univerzita

České veřejné vysoké školy jsou výrazně podfinancované. Kvůli nízkým mzdám hrozí odliv pracovníků univerzit a výuka některých oborů by tak mohla být ohrožena. Novinářům to řekl rektor Ostravské univerzity (OU) Petr Kopecký, zástupci všech šesti fakult i odborů.

Situace je podle rektora dlouhodobě neudržitelná, apeluje především na vládu. Akademičtí pracovníci podle něj odchází na základní či střední školy, kde dostávají výrazně vyšší plat.

„Odliv pedagogů a skvělých zaměstnanců, zejména mladých na úrovni odborných asistentů, je to, co mě v tuto chvíli nejvíce trápí. Právě tato složka univerzity je asi nejvíce podfinancovaná, ale to podfinancování se týká všech veřejných vysokých škol v České republice. V posledních týdnech jsem zaznamenal velkou nespokojenost a frustraci. Obávám se, že pokud nepřijde řešení v brzké době, tak ten odliv může nastat a nebude malý,“ prohlásil Kopecký.

Podle něj je situace špatná na všech fakultách, ale nejhorší je především na fakultách s humanitními, společenskovědními či uměleckými obory. Podle děkana Pedagogické fakulty a předsedy Asociace děkanů pedagogických fakult Daniela Jandačky jsou mzdy na pedagogických fakultách ve srovnání s regionálním školstvím extrémně nízké. Podle rektora pak řada akademických pracovníků odchází právě do tohoto sektoru.

„Vzhledem k zaměření mnoha fakult Ostravské univerzity pak jejich zaměstnanci utíkají často právě na střední či základní školy, kde dostávají třeba lidé s hodností Ph.D. výrazně vyšší plat, a to o 10 000 až 14 000 korun,“ řekl Kopecký. Dodal, že dlouhodobé zvyšování platů učitelů v regionálním školství a jejich zvažovaná fixace na 130 procent průměrné mzdy se netýká vyučujících na veřejných vysokých školách.

Podle Kopeckého se ministerstvo školství situací zabývá a podfinancování vysokého školství si uvědomuje, univerzita chce ale svou iniciativou apelovat především na vládu, která by tuto problematiku měla řešit. „Uvedu, že v tuto chvíli je průměrná (hrubá) mzda odborného asistenta na Ostravské univerzitě 28 000, docenta 32 000 a profesora 36 000,“ doplnil Kopecký. (ČTK)