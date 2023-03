Slovenská policie zadržela osm podezřelých z vraždy studenta v roce 2005

Slovenská policie včera zadržela osm lidí, kteří jsou podezřelí z vraždy 21letého studenta Daniela Tupého. Ten byl v roce 2005 ubodán maskovanými útočníky na parkovišti u Dunaje na sídlišti Petržalka v Bratislavě.

Podle slovenského policejního prezidenta Štefana Hamrana se všech osm zadržených před lety v době vraždy nacházelo na místě činu.

Mezi zadrženými jsou údajně Marián Molnár a Matej Bulík. První kdysi zakládal neonacistikou skupinu Rebel KLan Engerau, druhý hrál v neonacistické skupině Juden Mord.

Útok na jednadvacetiletého studenta a skupinu jeho přátel vyvolal na Slovensku vlnu protestů proti extremismu, protože více okolností naznačovalo, že ho spáchali sympatizanti krajní pravice. Jeden ze zraněných mladíků původně vypověděl, že útočníci jim vulgárně nadávali do antifašistů a o sobě podle něj tvrdili, že jsou skinheadi. Tupý zemřel ještě před převozem do nemocnice poté, co na něho a jeho kolegy násilníci zaútočili noži a boxery.

Prokuratura v případu původně obžalovala pět osob, které v roce 2009 soud první instance osvobodil. Podle soudu se nepodařilo prokázat, že vraždu Tupého mají na svědomí právě obžalovaní. Proti verdiktu se prokuratura nejprve odvolala, později ale své odvolání stáhla. (Denník N / Kolektiv 115 / ČTK)