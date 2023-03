Silný vítr převrátil plavidlo v suchém doku v přístavu v Edinburghu

V edinburském přístavu Leith se ráno částečně převrátila výzkumná loď The Petrel. Při nehodě bylo zraněno nejméně 35 lidí, z toho 23 zraněných muselo na ošetření do nemocnice. Příčinou nehody byl zřejmě silný vítr, kvůli němuž se loď umístěná v suchém doku převrátila. (BBC)

The ship which partially toppled over in a Leith dry dock on Wednesday is a research vessel owned by the estate of the late Microsoft co-founder Paul Allen. https://t.co/UC19SWWCC1

— The Scotsman (@TheScotsman) March 22, 2023