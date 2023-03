Rusko dodá Číně do roku 2030 nejméně 98 miliard metrů krychlových zemního plynu, oznámil Putin

Rusko dodá Číně do roku 2030 nejméně 98 miliard metrů krychlových zemního plynu a také 100 milionů tun zkapalněného plynu. Prohlásil to dnes podle tiskových agentur ruský prezident Vladimir Putin, který v Moskvě druhým dnem jednal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes uvedla, že v pondělí dodala do Číny plynovodem Síla Sibiře rekordní objem plynu za den, množství ale neupřesnila.

Moskva už několik let usiluje o zvýšení dodávek plynu do Číny. Jeho vývoz do západních zemí prudce klesl po loňské ruské invazi na Ukrajinu, po které Západ uvalil na Rusko sérii obchodních i diplomatických sankcí. (ČTK)