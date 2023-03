V Česku je podle odhadů asi 4500 teenagerů z Ukrajiny, kteří tu nestudují

V Česku je podle odhadů asi 4500 uprchlíků z Ukrajiny mezi 15 a 19 lety, kteří nestudují žádnou střední školu. Část z nich se snaží ukrajinské vzdělání dokončit na dálku. Asi 3500 uprchlíků české střední školy už studuje, dalších více než 2500 se podle ministerstva školství (MŠMT) na střední školy hlásí letos.

Informace dnes zazněly na tiskové konferenci společnosti Meta, která spouští kampaň, která má za cíl aktivizovat mladé Ukrajince.

Zatímco účast na základním vzdělání je v Česku pro všechny děti pobývající v zemi povinná, studovat střední školy je dobrovolné. Podle údajů MŠMT z loňského září základní školy studuje téměř 39 500 ukrajinských dětí. „Bojíme se, že z devátých tříd budou odcházet mladí lidé s uprchlickou zkušeností a nedostanou se na střední školy. Protože chybí kapacity nebo jim chybí jazyk,“ uvedla programová ředitelka Mety Kristýna Titěrová.

Například v Praze podle ředitelky společnosti Zuzany Papáčkové proto šest středních škol otevřelo pro mladé ukrajinské uprchlíky nulté ročníky, projekty by se měly rozšiřovat do Plzeňského a Jihomoravského kraje. Podle náměstkyně MŠMT Martiny Beťákové se různých adaptačních skupin a jazykových kurzů účastní tisíce dětí. Ministerstvo se podílí i na jejich financování. „Saturuje to především nedostatečnou kapacitu mateřských škol. Mohou z toho být financované i nulté ročníky,“ dodala.

Přihlášky na střední školy v letošním roce podle ní podalo 2580 teenagerů z Ukrajiny, kteří mají statut uprchlíka. Zhruba 1100 podaných přihlášek směřovalo podle ní na technické střední odborné školy, zhruba 600 na gymnázia a kolem 400 na ekonomické a a zdravotní obory.

Organizace Meta svou kampaň Život je teď cílí na ty teenagery, kteří v Česku pobývají a nestudují prezenčně střední školu. „Adolescentní věk je sám o sobě velmi náročný. Hledáme se, ale zároveň potřebujeme ‚přístav‘ doma,“ popsala Titěrová. Na rozdíl od českých dětí nemají děti uprchlíků motivaci řešit svou budoucnost, protože je nejasná.

Podle šetření organizace mezi dvěma stovkami takových dětí tráví naprostá většina z nich svůj volný čas doma. „Důvod je to, že tady nikoho nemají a nechtějí někam přijít sami,“ dodala. Jako další důvody uváděli, že neznají nabídku nebo v okolí, kde jsou ubytování, žádná není.

Meta s finanční podporou UNICEF připravila kampaň Život je teď. „Chceme jim nabídnout a ukázat možnosti zapojení do různých formálních i neformálních aktivit, které je mohou podpořit v rozvoji jejich potenciálu nebo jim prostě jen pomohou trávit volný čas,“ uvedla Papáčková. V šesti spotech jim nabídne různé možnosti od výuky češtiny přes podporu duševního zdraví po sport. Šířit je chtějí zejména na sociálních sítích a prostřednictvích aktivních mladých ukrajinských uprchlíků. (ČTK)