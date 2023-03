Muž z Frýdlantska vydával drogy z okna bytu, policie eviduje přes 300 prodejů

Liberečtí kriminalisté zadrželi dvaačtyřicetiletého muže z Frýdlantska, který drogy odběratelům vydával z okna svého bytu. Podle policie takto prodal pervitin nebo marihuanu ve více než 300 případech.

Hrozí mu za to vězení od dvou do deseti let, stíhán je vazebně. Na webu policie o tom dnes informoval regionální mluvčí policie Vojtěch Robovský.

„Takřka kdokoli měl zájem, ať již o marihuanu, nebo pervitin, přispěchal k okénku mužova bytu a tak, jako například funguje výdej hamburgerů ve fast foodu, fungoval i prodej omamných a psychotropních látek,“ uvedl Robovský.

Akci nazvanou Pilka spustili liberečtí kriminalisté ve spolupráci s krajským Toxi týmem letos v březnu. Podle jejich zjištění se prodejem drog muž živil od roku 2018. „Recidivista se na Frýdlantsku věnoval této protiprávní činnosti i přesto, že již byl v minulosti rozsudkem okresního soudu uznán vinným ze spáchání obdobné trestné činnosti,“ uvedl policejní mluvčí.

Kriminalisté zadrželi muže přímo v místě jeho bydliště. „Při domovní prohlídce kriminalisté nalezli nejen finanční hotovost, ale také předpřipravené prodejní zboží v podobě více jak 200 gramů marihuany a pervitinu,“ dodal Robovský. (ČTK)