Je třeba se o problémech bavit. Za největší hrozbu považuji degradaci ekosystémů, říká vlastník licence TEDx Národní

Vláda by měla kvůli směrnicím EU podpořit podle senátního sociálního výboru rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv v boji proti diskriminaci. Ombudsman by měl mít možnost přispívat svými stanovisky do soudních řízení, podávat žaloby v případech významné systémové diskriminace a účastnit se řízení ve veřejném zájmu.