ZŠ v Praze 6 budou prověřovat trvalý pobyt u žáků spádových škol

Praha 6 spouští program pro omezení takzvané spádové turistiky, kdy rodiče přehlašují trvalé bydliště dětí odjinud a umisťují je do základních škol městské části, kde pak chybí kapacita pro místní obyvatele.

Základní školy tak budou prověřovat shodu s trvalým bydlištěm rodičů a dobu trvání, aby byly přednostně přijaty děti ze svého spádu v šesté městské části. Na tiskové konferenci to dnes řekl starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS).

„Uděláme vše pro to, aby skončila praxe, kdy někteří rodiče zneužívali nedokonalost zákona a účelově pořizovali dětem trvalý pobyt v naší městské části. Dětí v prvních třídách každým rokem přibývá a Praha 6 vynakládá stovky milionů korun nejen na navyšování kapacit, ale i na nadstandardní kvalitu vzdělání v našich školách,“ uvedl Stárek.

Šestá městská část podle něj schválila doporučenou metodiku, podle které se by se mělo postupovat při zápisech do základních škol. Jejich ředitelé v Praze 6 by podle ní měli prověřit kromě trvalého pobytu žáka ucházejícího se o přijetí i trvalý pobyt zákonných zástupců. Pokud trvalý pobyt žáka nebude shodný s trvalým pobytem ani jednoho z rodičů, vyhodnotí se jako účelově zřízený, a tedy nesplňující kritéria pro přednostní přijetí do spádové školy.

Škola bude navíc prověřovat i dobu trvání trvalého pobytu žáka a jeho rodičů ve školském obvodu. Pokud bude kratší než tři měsíce před datem konání zápisu ke studiu, opět nesplní kritérium pro přijetí přednostně.

Podle Stárka se Praha 6 domluvila i s dalšími městskými částmi a nabídne jim zapojení do tohoto programu, aby se tak snížila spádová turistika. Může se tak zvyšovat kvalita škol a místo využití prostor jen na navyšování kapacity se mohou zřizovat například odborné učebny, řekl.

Do pražských škol dojíždí často i středočeské děti, o čemž se v poslední době mluví hlavně v souvislosti se školami středními. Podle Stárka to však je problém i v případě škol základních.

Nedostatek míst ve školách je v metropoli problém, řeší ho radnice na okrajích města, ale i v širším centru v souvislosti s bytovou výstavbou. Nové školy chtějí budovat třeba v Březiněvsi, Kolovratech, Dolních Počernicích či v Praze 12. Školy staví či plánují stavět i Prahy 3, 5, 7, 8 nebo 9. Nedostatečnou kapacitu školských budov řeší radnice také přístavbami stávajících budov nebo stavěním modulových objektů a dřevostaveb. (ČTK)