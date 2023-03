Praha ponechá městských částem 3,2 miliardy korun, které loni nestihly utratit

Pražský magistrát ponechá městským částem zhruba 3,2 miliardy korun z dříve udělených dotací, které nestihly loni za plánované projekty utratit. V pondělí o tom rozhodla městská rada.

Většinu peněz tvoří investiční dotace, do loňského roku radnice převáděly 2,81 miliardy korun. Podle magistrátních pravidel musí radnice peníze využít v roce, na který je dostanou. Přesun do rozpočtu na další rok jim pak musí schválit hlavní město. Převedení peněz musí ještě schválit pražští zastupitelé.

Z dotací přidělených loni si radnice budou moci ponechat zhruba 1,54 miliardy korun. Nejvíce peněz, celkem 172,4 milionu korun, do letošního roku převede Praha 11, jejíž převody zahrnují stomilionovou dotaci na rekonstrukci bývalé ubytovny Sandra nebo investice do dvou lávek přes Opatovskou ulici.

Čakovicím zůstane z loňských dotací zhruba 127 milionů korun, které využijí k rozšíření základní školy, stavbě komunitního centra nebo vybudování cyklostezky s lávkou přes železnici. Stamilionovou dotaci na rekonstrukci secesní školy u metra Strašnická bude i letos moci využít Praha 10 a Praha 7 může použít 96,7 milionu korun, které zahrnují mimo jiné 70 milionů na stavbu základní školy pojmenované po Janu Vodňanském.

Z roku 2021 a předchozích let převody zahrnují dotace za 1,66 miliardy korun. Nejvíce, 202,6 milionu, bude převádět Praha 14, a to z důvodu projektu rekonstrukce a nástavby domu seniorů, na kterou stále může čerpat asi 181 milionů korun. Dalších 158 milionů korun se týká opět Prahy 10, a to například z důvodu stále nevyčerpané dotace přes 90 milionů na zateplení radnice. Radnice Prahy 17 bude převádět 145,3 milionu korun na stavbu domova pro seniory a Kolovraty 145,7 milionu zejména na výstavbu bytů.

Radnice dostávají každoročně z rozpočtu hlavního města také peníze na svůj chod. Podle letošního rozpočtu dostanou 5,72 miliardy korun, což je meziročně o asi 580 milionů více. Větší část peněz si mezi sebou rozdělí větší městské části označené čísly jedna až 22. Magistrát v průběhu každého roku potom mezi radnice rozděluje také peníze ze své rezervy. (ČTK)