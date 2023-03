Španěl Rafael Nadal vypadl z desítky nejlepších tenistů světa. Mimořádné je to v tom, že je to poprvé za celých posledních 18 let a jde o rekord 912 týdnů. Žebříček dnes vede jeho krajan Alcaraz, kterému začátkem roku 2005 nebyly ani dva roky. (ATP)