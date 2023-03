Čistý zisk ČEZ loni stoupl na rekordních 80,7 miliardy korun. Důvodem je enormní růst cen

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ loni stoupl na 80,7 miliardy z předloňských 9,9 miliardy korun. Významný nárůst podle firmy reflektuje enormní růst cen v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, rekordní zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a vysokou provozní spolehlivost elektráren ČEZ.

Daniel Beneš. Foto: ČTK

Provozní výnosy byly meziročně vyšší o 27 procent, dosáhly 288,5 miliardy korun. V roce 2023 odvede českému státu více než 100 miliard korun na dividendách, daních z příjmů a odvodech z tržeb výroby. Důvodem pro vyšší odvod je také daň z neočekávatelných zisků. Jen na takzvané windfall tax firma zaplatí 26 až 30 miliard korun.

ČEZ v loňském roce vyrobil rekordní množství elektřiny z jádra, konkrétně 31 terawatthodin. Klesla naopak výroba z ostatních zdrojů, například obnovitelné zdroje ČEZ vyrobily o 13 procent elektřiny méně, důvodem je ale mimo jiné odstávka elektrárny na biomasu. Nižší byla také výroba z plynu, a to kvůli vysokým cenám vstupní komodity. V letošním roce by zisk ČEZ mohl dosáhnout asi 30 miliard. Skupina to dnes oznámila v tiskové zprávě. (České noviny / ČEZ)