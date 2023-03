Američan a Francouz, které v Sahelu unesli ozbrojenci, jsou na svobodě

Americký humanitární pracovník Jeffrey Woodke a francouzský novinář Olivier Dubois, které v minulých letech na východě Afriky unesli ozbrojenci, jsou na svobodě. Podle agentury AFP dnes společně dorazili na letiště v nigerské metropoli Niamey poté, co byli vězněni v sousedním Mali.

Journalist Olivier Dubois, last French hostage, released from captivity https://t.co/TuYjcgH8iR pic.twitter.com/ECXGIqOr15 — FRANCE 24 (@FRANCE24) March 20, 2023

Co vedlo k jejich propuštění, nebylo ihned jasné.

Woodke strávil v zajetí více než šest let. Humanitárního pracovníka v říjnu 2016 neznámí ozbrojenci unesli z jeho domova v nigerském Abalaku, načež byl podle dostupných informací převezen do Mali. Zpráva o jeho propuštění přišla čtyři dny poté, co Niger navštívil šéf americké diplomacie Antony Blinken. Americký činitel, který dnes o vývoji informoval média, popsal propuštění jako vyvrcholení roky trvající snahy, podrobnosti však neposkytl, napsala agentura AP.

Francouz Dubois, který pracoval pro deník Libération a časopis Le Point, byl v zajetí od května 2021, kdy jej v malijském městě Gao unesla islamistická skupina. „Cítím se unavený, ale jsem v pořádku,“ řekl po příletu do Niamey. „Je to skvělý pocit být tady, být svobodný,“ pokračoval.

„Rukojmí převzaly nigerské úřady živé a zdravé, načež byli předáni francouzským a americkým úřadům,“ citovala AFP nigerského ministra vnitra Hamadoua Souleyho. Francie v minulosti opakovaně odmítla, že by za francouzské rukojmí platila výkupné. Zmíněný americký činitel zase k případu Woodkeho řekl, že únosci nedostali za propuštění žádné peníze ani jiné „ústupky“. (ČTK)