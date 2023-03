Medvěděv: Mohli bychom bombardovat Haag

Ruský exprezident a místopředseda bezpečnostní rady země Dmitrij Medvěděv hrozí bombardováním Haagu v odvetě za vydání mezinárodního zatykače na vůdce země Vladimira Putina kvůli ruské agresi proti Ukrajině.

Medvěděv, který pro ostré, až nesmyslné výroky zpravidla v poslední době nechodí daleko, svou pohrůžku rozeslal prostřednictvím svého telegramového kanálu.

„Je docela představitelné použití hypersonické střely z ruské lodi v Severním moři, která zasáhne haagský soud. Ten je jen ubohou mezinárodní organizací, není to obyvatelstvo členského státu NATO, takže by válka nezačala,“ tvrdí Medvěděv s tím, že zaměstnanci soudu by si měli dávat pozor na oblohu.

Princip kolektivní obrany NATO ovšem není vázán na to, že by útočník musel zasáhnout obyvatelstvo, jak tvrdí Medvěděv. O tom, jestli byl, či nebyl napaden členský stát (respektive o aktivaci článku 5 Severoatlantické smlouvy, tedy kolektivní obrany), rozhodují členské státy.