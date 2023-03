Situace kolem Credit Suisse s sebou táhne dolů evropský akciový trh

Evropské akcie navazují na nejhorší týden od loňského září. Důvodem je situace kolem banky Credit Suisse. Tu sice koupí další švýcarský finanční ústav UBS, na trzích ale nadále panuje nervozita.

Vchod do Crédit Suisse v Curychu v listopadu 2021. Foto: Michael Derrer Fuchs, Adobe Stock

Evropský akciový index Stoxx600 zamířil po zahájení pondělního obchodování do červených čísel, z hodnoty odepsal asi dvě desetiny procenta. Hůře jsou na tom akcie bank a firem, které poskytují finanční služby. Ty v průměru oslabily o více než dvě procenta.

Nervozita pokračuje i přes to, že švýcarský finanční ústav Credit Suisse dostal záchranné lano. Banku koupí další švýcarský ústav UBS, za obchod se přitom zaručí švýcarská vláda. Pokud by ke koordinovaným krokům mezi UBS a vládou nedošlo, mohla by situace vyvrcholit největším kolapsem banky od roku 2008.

Dolů nicméně míří i akcie UBS, ty oslabily o více než deset procent. Samo vedení UBS vysílalo signály, že převzetí aktiv není pro banku ideálním scénářem. I přesto ale manažeři akcionáře i zákazníky uklidňovali, že převzetí Credit Suisse bude výhodné pro všechny. A to přes to, že o problémech banky se vědělo několik let, což potvrdily i nedávné audity.

„Chtěl bych jasně říci, že ačkoli jsme diskusi neiniciovali, jsme přesvědčeni, že tato transakce je pro akcionáře UBS finančně atraktivní,“ řekl o víkendu člen vedení UBS Colm Kelleher.

Akcionáři Credit Suisse dostanou v rámci vypořádání 0,76 franku za akcii, v pátek se akcie obchodovaly za 1,86 franku. Naprázdno vyjdou držitelé nejrizikovějších dluhopisů banky (dluhopisy nazývané Tier 1) v hodnotě 17 miliard dolarů. Ty nový majitel banky ocení na nulu, což bylo podmínkou regulátora trhu. UBS za převzetí Credit Suisse zaplatí tři miliardy franků, tedy asi 73 miliard korun.

Na současnou situaci reagovaly poklesem i akcie v Asii, ačkoliv tamní pobočky Credit Suisse nadále poskytují své služby. Zraky investorů se upírají také na Spojené státy, kde současná bankovní krize začala. Očekává se především vývoj kolem First Republic Bank, jejíž dluhopisy byly o víkendu označené za prašivé. Není proto zřejmé, zda by ústavu vůbec pomohla vládní finanční injekce. (Reuters, WSJ, CNBC)