Video dne: Cannes zahájí Almodóvarův queer western

Pedro Almodóvar, Pedro Pascal a Ethan Hawke. Tahle tři hvězdná jména zahájí letošní festival v Cannes: s novým Almodóvarovým krátkým snímkem Strange Way of Life.

O novém Almodóvarově filmu zatím mnoho známo není, to málo, co ano, shrnuje přiložené video dne. Strange Way of Life sleduje milostný příběh dvou mužů, které ve filmu ztvární právě hvězda seriálu The Last of Us Pedro Pascal a hollywoodský matador Ethan Hawke.

„Bude to queer western v tom smyslu, že jsou tam dva muži a milují se. Jde tam o maskulinitu v tom hlubokém smyslu slova, protože western je prostě mužský žánr,“ prozradil Almodóvar k filmu v podcastu se zpěvačkou Dua Lipa.

Pedro Almodóvar je častým canneským hostem, v roce 1999 tu získal cenu za režii za film Vše o mé matce, v roce 2006 pak cenu za scénář pro film Volver. V roce 1992 byl členem festivalové poroty, v roce 2017 jejím prezidentem.