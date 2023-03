Francouzská vláda čelí kvůli důchodům pokusu o odvolání, nejspíše jej ustojí

Ve francouzském parlamentu je dnes na programu poslední kapitola bitvy o důchodovou reformu, která by zvýšila hranici odchodu do penze pro většinu Francouzů na 64 let.

Poslanci projednají dva návrhy na vyslovení nedůvěry vládě poté, co se rozhodla při prosazování nepopulárního plánu obejít Národní shromáždění. V dolní komoře parlamentu nemá většinu, přesto se očekává, že pokus o její sesazení neuspěje.

Vývoj navazuje na čtvrteční rozhodnutí vlády podporované prezidentem Emmanuelem Macronem využít v případě důchodové reformy ústavní nástroj, který umožňuje za jistých podmínek začít zavádět legislativní opatření i bez souhlasu parlamentu. Vládní plán dostal po jistých úpravách zelenou od Senátu, na definitivní hlasování Národního shromáždění ale nakonec nedošlo, což otevřelo cestu k hlasování o nedůvěře.

Opozice přišla v pátek se dvěma návrhy na vyslovení nedůvěry. Aby některý z nich prošel, což by zároveň znamenalo krach vládní reformy, musela by pro něj zvednout ruku absolutní většina poslanců, tedy alespoň 287. Hlavní neznámou je to, jak se k věci postaví pravicoví republikáni, kteří vládu podpořili při předchozích pokusech o odvolání. Podle deníku Le Monde čtyři republikánští poslanci avizovali, že tentokrát budou hlasovat proti kabinetu, pro dosažení nadpoloviční většiny by se k nim však muselo přidat nejméně 23 dalších. Lídr strany Éric Ciotti takovýto scénář vyloučil.

Vláda a prezident Macron budou zřejmě i v případě pondělního úspěchu čelit dalším protestům proti reformě, s níž podle průzkumů většina Francouzů nesouhlasí. Odbory, které požadují stažení návrhu a argumentují, že dostatečné financování lze penzijnímu systému zajistit i jinak než navýšením důchodového věku, plánují na čtvrtek další „mobilizaci“ odpůrců iniciativy.

Dva měsíce trvající protesty a stávky pokračovaly celý víkend, přičemž po kontroverzním čtvrtečním rozhodnutí vlády se demonstrace na některých místech neobešly bez výtržností. Policie v Paříži, Lyonu nebo Bordeaux zadržela od čtvrtka do soboty stovky lidí. V noci na neděli neznámí pachatelé poničili Ciottiho kancelář, podle webu franceinfo si na výhrůžné incidenty stěžovali i další zákonodárci. (ČTK)