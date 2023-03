Ministři EU budou schvalovat společné dvě miliardy eur na munici pro Ukrajinu

Stěžejním tématem dnešního zasedání ministrů zahraničí a obrany zemí EU bude urychlení dodávek docházející dělostřelecké munice Ukrajině. Podle unijních činitelů by měli schválit plán na uvolnění dvou miliard eur (48 miliard korun) ze společných peněz.

Díky nim se může Kyjev dočkat alespoň části potřebné munice ráže 155 milimetrů. Šéfové diplomacií budou na dopoledním odděleném jednání hovořit také o pokračování represí v Íránu a o možnosti rozšířit sankce proti tamním činitelům.

Zástupci unijních vlád budou probírat návrh koordinátora zahraniční a bezpečnostní politiky Josepa Borrella, který chce z fondu nazvaného Evropský mírový nástroj (EPF) po sérii půlmiliardových plateb za zbraně pro Ukrajinu zaplatit dvě miliardy za munici. Jedna z nich má putovat do členských zemí, které vyslyší aktuální ukrajinské volání a pošlou potřebné dělostřelecké projektily ráže 155 milimetrů. Druhá miliarda má být k dispozici na společné nákupy, do nichž se budou moci zapojit vždy nejméně tři země najednou. Tyto hromadné objednávky mají přesvědčit evropské zbrojovky, aby zvýšily výrobu munice a pomohly EU vyhovět ukrajinské poptávce. Pokud dnes ministři plán schválí, mohly by podle unijních činitelů být první zakázky objednány v květnu.

Ministři zahraničí a obrany by kromě toho společně měli zhodnotit dosavadní fungování nové obranné strategie bloku, kterou unie schválila loni po začátku ruské invaze.

Odpolednímu společnému zasedání bude předcházet dopolední blok, při němž se vedle Íránu budou ministři zahraničí věnovat například aktuální situaci v Tunisku. Odpoledne má řada z nich v plánu účast na bruselské dárcovské konferenci pro oblasti zasažené zemětřesením v Turecku a Sýrii. (ČTK)