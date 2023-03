Asad navštívil Spojené arabské emiráty, podruhé od začátku války v Sýrii

Syrský prezident Bašár Asad dnes přijel do Spojených arabských emirátů (SAE). Jde o další z jeho zatím nečetných cest do arabských zemí, které v poslední době signalizují po letech izolace otevřenost vůči Damašku.

Podle agentury EFE jde také o první oficiální společnou cestu Asada s jeho manželkou do zahraničí od vypuknutí občanské války v Sýrii v roce 2011.

„Měli jsme konstruktivní jednání zaměřená na rozvoj vztahů mezi našimi zeměmi,“ napsal na Twitteru po schůzce s Asadem prezident SAE Muhammad bin Zajd Nahaján. „Hovořili jsme o možnostech, jak posílit spolupráci s cílem urychlit stabilitu a pokrok v Sýrii i v regionu,“ dodal.

Asadova návštěva se odehrává skoro přesně rok poté, co do SAE syrský prezident přijel loni v březnu, kdy poprvé od začátku války ve své zemi vyjel do jiného arabského státu. Některé arabské země v tomto ozbrojeném konfliktu podporovaly různé povstalecké skupiny a Liga arabských států (LAS) pozastavila Sýrii kvůli válce členství v této organizaci. (ČTK)