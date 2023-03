Přes 100 000 lidí v sobotu demonstrovalo v mexické metropoli na podporu prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora. Podle odhadu policie bylo účastníků dokonce až půl milionu, informovala agentura DPA.

Mexický prezident na manifestaci kritizoval Spojené státy i místní opozici. Zemi za rok čekají prezidentské volby, v nichž ale už současný levicový prezident kandidovat nemůže.

Manifestace se konala u příležitosti 85. výročí znárodnění ropného průmyslu v zemi, což agentura AFP označila za klíčovou událost v mexické historii. „Mexiko je nezávislá a svobodná země, a ne kolonie či protektorát Spojených států,“ prohlásil mimo jiné na sobotní demonstraci levicový prezident López Obrador.

Prezident reagoval na vyjádření několika republikánských kongresmanů z tohoto měsíce, kteří navrhli poslat do Mexika americké vojáky bojovat proti mexickým drogovým kartelům. Podle nich by se členové mexických kartelů měli označit za teroristy. Americká armáda by tak proti nim mohla bojovat kdekoli, tedy i na cizím území. Kongresmani tímto návrhem reagovali na smrt dvou Američanů unesených a zabitých mexický drogovým kartelem. López Obrador zabití Američanů odsoudil a týden nato prohlásil, že Mexiko je bezpečnější zemí než Spojené státy.

Příští rok v červnu se v Mexiku konají prezidentské a parlamentní volby. V nich už současný prezident kandidovat nemůže, sám se ale těší podle průzkumů velké popularitě a jeho strana má tak velkou šanci na úspěch. Kandidáta zatím nevybrala, favority jsou starostka mexické metropole Claudia Sheinbaum a ministr zahraničí Marcelo Ebrard. (ČTK)