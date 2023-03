Ve Francii po dvou neklidných večerech pokračují protesty proti penzijní reformě

Po celé Francii dnes pokračují protesty proti zvýšení důchodového věku, které se vláda podporovaná prezidentem Emmanuelem Macronem rozhodla prosadit bez souhlasu poslanecké sněmovny.

Po čtvrtečním oznámení tohoto postupu zesílily při demonstracích výtržnosti a policie v noci na dnešek po nových střetech zatkla další desítky lidí. Úřady v Paříži preventivně zakázaly shromáždění v okolí Národního shromáždění a Elysejského paláce, informují francouzská média.

V pátek pozdě večer a v noci na dnešek policie v hlavním městě zatkla 61 osob poté, co se na náměstí Svornosti sešly tisíce lidí, z nichž někteří stavěli barikády a na náměstí během protestu vypukl požár. Část demonstrantů se také střetla s policií, která stejně jako ve čtvrtek večer použila slzný plyn.

Dalších 36 lidí bylo zatčeno v Lyonu, kde někteří demonstranti pronikli do radnice čtvrtého obvodu, kterou poškodili. Navíc se v budově podle policie pokusili založit požár, což se jim ale po zásahu pořádkových sil nepovedlo. Zapalování ohňů, ničení květináčů či vysypávání odpadkových košů i další incidenty jsou hlášeny také ze Štrasburku, kde se k protestu sešlo na 1600 lidí.

„Prezidenta republiky jsme varovali,“ komentoval vývoj šéf odborové centrály CGT Philippe Martinez. Ten je jedním z lídrů dva měsíce trvajících protestů proti důchodové reformě, která zahrnuje zvýšení hranice pro odchod do penze. Podle vlády a prezidenta Macrona je nutné toto a další opatření zavést, aby francouzský důchodový systém zůstal finančně nad vodou, průzkumy ale naznačují, že většina veřejnosti se zásahy nesouhlasí.

Nové protestní pochody dnes odpoledne začaly ve městech Nantes, Caen nebo Mans a odpůrci reformy plánovali akce po celé zemi. V Paříži odboráři svolali podvečerní manifestaci na náměstí Place d’Italie. Na náměstí Svornosti jsou shromáždění po dvou neklidných večerech zakázaná, stejně jako na třídě Champs-Élysées. Obě místa se nacházejí v blízkosti sídla prezidenta a dolní komory parlamentu.

Pokračují také stávky, včetně té pořádané popeláři v Paříži, kde se na ulicích podle radnice nahromadily tisíce tun odpadků. Nespokojenost s důchodovou reformou dává najevo také 37 procent zaměstnanců rafinerií a skladů firmy TotalEnergies, kteří stávkují od dnešního rána, sdělil agentuře Reuters mluvčí společnosti. Protesty se ve Francii očekávají i v neděli, další „mobilizaci“ pak odbory svolávají na čtvrtek.

Velké části Francouzů vadí nejen obsah reformy, ale rovněž způsob, jakým se ji snaží prezident Macron prosadit. Vláda při schvalování změn důchodového systému obešla poslance, protože u nich na rozdíl od Senátu neměla zajištěnou většinovou podporu. Umožnil to článek ústavy, díky němuž může kabinet přijmout zákon, aniž by o něm Národní shromáždění hlasovalo. Vláda se ale v takovém případě vystavuje riziku, že poslanci vyvolají hlasování o nedůvěře. Opoziční zákonodárci tak již učinili a parlament má o jejich podnětu jednat v pondělí.

Revize francouzského důchodového systému má mimo jiné zvýšit věk odchodu do důchodu o dva roky na 64 let, což je podle vlády nezbytné, aby systém nezkrachoval. Zvýšit se má i počet odpracovaných let nutných pro získání plné výše penze. Díky reformě ale budou moci dříve odejít do důchodu lidé, kteří začali pracovat velmi mladí nebo vykonávali vysoce náročné povolání, například v hlučném prostředí či v noci. Nově se má také započítávat mateřská či otcovská dovolená a například zvýšit minimální starobní důchod. (ČTK)