Microsoft nabídl EK ústupky, aby získal souhlas s převzetím Activision Blizzard

Microsoft nabídl Evropské komisi ústupky, aby získala souhlas s převzetím Activision Blizzard, výrobce her Call of Duty či Candy Crush. EK zatím neposkytla další podrobnosti, vyžádá si zpětnou vazbu od konkurentů a od zákazníků. Konečné rozhodnutí by měla vydat 22. května. (České noviny)