Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na ruského prezidenta Putina

Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Marii Lvovou-Bělovou.

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: kremlin.ru

Soud zahájil jejich stíhání v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, konkrétně kvůli útokům na civilní infrastrukturu a únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska. ICC to dnes oznámil ve zveřejněném prohlášení. Rusko jurisdikci ICC neuznává a vedení země popírá, že by na Ukrajině páchalo válečné zločiny. Z jurisdikce ICC se stáhlo v roce 2016. (ICC, ČTK)