Zaměstnavatelé v únoru žádali o slevu odvodů kratších úvazků pro 57 000 lidí

Zaměstnavatelé požádali za první měsíc o snížení odvodů u částečných úvazků pro víc než 57 000 pracovníků s postižením, dlouhodobě nezaměstnaných, rodičů malých dětí či lidí nad 55 let. Řekl to ministr práce Marian Jurečka.

Zvýhodnění kratších úvazků pro vybrané pracovníky se zavedlo od února. Pojistné se zaměstnavatelům snižuje z 24,8 procenta o pět procentních bodů. Opatření má motivovat k zavádění částečných úvazků.

„Při zkráceném úvazku je zaměstnavatel podpořen tím, že má slevu na pojistném. Těchto lidí máme za měsíc únor víc než 57 000, u nichž zaměstnavatelé požádali o tuto formu podpory. Je o ni zájem. Díky částečným úvazkům zlepšujeme možnost sladit rodinný a pracovní život, péči o blízké. Instrument v praxi ukazuje, že je poptávaný a naplňuje to, co jsme si od něj slibovali,“ uvedl Jurečka.

Zaměstnavatel z pracovníkova základu výdělku odvádí běžně na důchody 21,5 procenta, na nemocenské 2,1 procenta a na politiku zaměstnanosti 1,2 procenta, celkem tedy 24,8 procenta. U úvazků osm až 30 hodin týdně pro lidi nad 55 let, rodiče či pěstouny dětí do deseti let, studenty, nezaměstnané na rekvalifikaci a handicapované může být sazba o pět procentních bodů nižší. Úleva se vztahuje i na zaměstnávání lidí pod 21 let, úvazek u nich nemusí být zkrácený.

Zaměstnanec, na kterého zaměstnavatel žádá úlevu, si nesmí vydělat víc než 1,5násobek průměrné mzdy a za hodinu víc než 1,15násobek průměru. Za měsíc nesmí na všechny své úvazky ve firmě odpracovat víc než 138 hodin. Sleva se neposkytuje při tzv. kurzarbeitu a na chráněném trhu práce.

Výpadek výběru pojistného po jeho snížení by měl podle ministerstva práce činit asi 1,9 až 3,2 miliardy korun ročně. Odbory to kritizovaly, se slevou nesouhlasily. Poukazovaly na propad v důchodovém systému. Ministerstvo argumentuje naopak tím, že díky zaměstnání více lidí by se příjem rozpočtu z odvodů a daní nakonec mohl zvýšit.

Česko má v EU sice nadprůměrnou zaměstnanost, v zaměstnávání matek malých dětí, starších pracovníků či postižených je ale podprůměrné. Ministerstvo práce v podkladech k zákonu uvedlo, že zkrácenou pracovní dobu má asi 260 000 lidí a ve srovnáním s jinými státy se menší úvazky využívají v ČR výrazně méně. (ČTK)