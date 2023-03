Ministerstvo zdravotnictví znovu vypsalo výběrové řízení na šéfa sekce pro zdravotní péči

Ministerstvo zdravotnictví znovu vypsalo výběrové řízení na vrchního ředitele sekce pro zdravotní péči. Mluvčí ministerstva Ondřej Jakob řekl, že se nepřihlásil žádný vhodný zájemce.

Post dřívějšího náměstka, od letošního roku po změně služebního zákona vrchního ředitele sekce, je po odchodu Martiny Koziar Vašákové neobsazený téměř rok. MZd má podle organizačního schématu pět ředitelů sekcí a tři takzvaně politické náměstky.

Nový vedoucí sekce pro zdravotní péči by měl nastoupit od května či června, zájemci se mají hlásit do 14. dubna. Ministerstvo po nich žádá bezpečnostní prověrku a další podmínky podle služebního zákona, například nejméně dvouleté zkušenosti z vedoucí funkce v posledních 15 letech. Jeho měsíční odměna bude podle zveřejněného materiálu 45 920 až 68 200 korun podle platového tarifu, příplatek za vedení 27 962 až 31 372 korun a osobní příplatek 3410 až 10 230 korun.

Za úkol bude mít například koncepci vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo sledování odborné úrovně poskytovatelů zdravotních služeb a kvality poskytované péče. Ponese také zodpovědnost za tvorbu standardů a ukazatelů kvality.

Posty takzvaně odborných náměstků se od ledna změnily na vrchní ředitele. Loni nově vzniklou sekci informačních a komunikačních technologií vede Milan Blaha, sekci legislativy a práva Radek Policar, sekci ekonomiky a zdravotního pojištění Helena Rögnerová a sekci ochrany a podpory veřejného zdraví Pavla Svrčinová ve funkci Hlavní hygieničky ČR.

Mluvčí Jakob tento týden ČTK řekl, že podle služebního zákona budou letos vypsaná výběrová řízení na posty ředitelů, kteří jsou ve funkci déle než pět let. Na ministerstvu je to podle něj osm pracovníků, dalších osm v ministerstvem řízených organizacích. Už vypsaná řízení byla na nového ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a šéfy krajských hygienických stanic ve Zlíně a Brně. Z vrchních ředitelů, dříve náměstků, by se to tak zřejmě mělo týkat Rögnerové, která je náměstkyní od října 2018, a Policara, který vede sekci od června 2015.

Zhruba před měsícem ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doplnil trojici svých politických náměstků. Už po svém nástupu si přivedl nestraníka Jakuba Dvořáčka, který měl na starosti zdravotnickou agendu českého předsednictví Evropské unii a v současné době se zabývá nedostupností léčiv. Piráti na MZd nominovali Josefa Pavlovice, který má na starosti agendu kolem covidu-19 a IT, letos v únoru nastoupil Václav Pláteník navržený KDU-ČSL.

Vedení ministerstva zdravotnictví se často měnilo v době epidemie covidu-19. Během ní resort vedli ministři za ANO Adam Vojtěch, Roman Prymula, Jan Blatný, Petr Arenberger a znovu Adam Vojtěch. Na teď neobsazeném postu náměstka pro zdravotní péči se vystřídali po odchodu Prymuly bývalý děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo, předseda České společnosti anestezilogie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý, který v té době řešil pro ministerstvo kapacity intenzivní péče pro pacienty s covidem-19, a Vašáková, která vede odbornou společnost plicních lékařů.

Válek od svého nástupu vyměnil ředitele Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) a odešli také ředitelé Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger nebo ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. (ČTK)