Z Prahy dnes odvezli vycpaného nosorožce bílého do Dvora Králové

Vycpaninu posledního samce nosorožce bílého severního Sudána dnes ráno odvezli z Národního muzea v Praze do Dvora Králové, odkud bude následně přepravený do Keni v Africe. Tam se stane symbolem boje za záchranu biodiverzity.

Na jeho místo byla v muzeu nainstalována jeho kostra. ČTK to řekl ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

„Během dneška ho převezeme do Dvora Králové, kde ho musíme připravit na cestu. Tam pro něj máme připravenou speciální bednu, kde ho budeme muset vypodložit, protože poletí letadlem,“ řekl dnes ČTK vedoucí mezinárodních projektů Safari Parku Dvůr Králové Jan Stejskal. V neděli ráno podle něj vycpanina vyrazí na cestu do Belgie, odkud se bude přepravovat do Keni. Tam bude umístěný v Národním muzeu v Keni v nové expozici.

„Pro nás je ta expozice velice symbolická. Expozice je tu od roku 2019 a bude tady i nadále, protože vycpanina se vrací do Afriky, ale my zde budeme mít další exponát, kostru Sudána,“ řekl ČTK Lukeš.

Nosorožec Sudán byl poslední severní nosorožec na světě, který pocházel z přírody, zároveň byl poslední samec nosorožce bílého severního na planetě, řekl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas. V Keni se stal symbolem ochrany přírody, keňská strana proto stála o to, aby byl převezený zpět do Afriky.

Do Evropy podle Rabase přiletěl jako mladý samec, ve Dvoře Králové prožil více než čtvrt století a poté opět odletěl do Afriky. Jeho ostatky následně přiletěly do Čech, aby se z nich vytvořil dermoplastický preparát. „Dohoda s keňskou stranou byla, že jim ten preparát darujeme,“ řekl Rabas.

V současné době je díky týmu BioRescue uloženo v laboratoři 24 embryí nosorožce bílého severního připravených k budoucímu embryotransferu do náhradních matek, aby se zachránil tento druh. (ČTK)